Олимпийский чемпион по фристайлу Абраменко пропустит следующий сезон

Украинский фристайлист хочет отдохнуть и залечить травмы.

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко заявил, что намерен пропустить следующий сезон.

Последним стартом 30-летнего украинца в этом сезоне стал этап Кубка мира в Раубичах, где он выступил неудачно, не сумев попасть в финал.

Ранее в этом сезоне наш фристайлист выиграл серебро чемпионата мира.

«Хотелось уйти в отпуск на хорошей ноте, однако не судилось. Еще после Олимпиады у меня были мысли о том, чтобы отдохнуть, ведь это были для меня четвертые подряд Олимпийские игры.

Это сложно физически и морально, даже не было времени нормально отдохнуть. Думал уйти после Кореи, но удержал чемпионат мира, ведь у меня еще не было медалей. Пришлось готовиться.

В следующем году буду лечиться, восстанавливаться, и тогда с новыми силами – на чемпионат мира», - приводит слова Абраменко Sport.ua со ссылкой на UA: СПОРТ.

Ранее Абраменко говорил, что намерен выступать до Игр-2022, которые станут пятыми в его карьере.