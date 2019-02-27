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Олимпийский чемпион по фристайлу Абраменко пропустит следующий сезон

15:58, 27 февраля 2019
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Фристайлист Абраменко пропустит следующий сезон / XSPORT.ua

Последним стартом 30-летнего украинца в этом сезоне стал этап Кубка мира в Раубичах, где он выступил неудачно, не сумев попасть в финал.

Ранее в этом сезоне наш фристайлист выиграл серебро чемпионата мира

«Хотелось уйти в отпуск на хорошей ноте, однако не судилось. Еще после Олимпиады у меня были мысли о том, чтобы отдохнуть, ведь это были для меня четвертые подряд Олимпийские игры.

Это сложно физически и морально, даже не было времени нормально отдохнуть. Думал уйти после Кореи, но удержал чемпионат мира, ведь у меня еще не было медалей. Пришлось готовиться.

В следующем году буду лечиться, восстанавливаться, и тогда с новыми силами – на чемпионат мира», - приводит слова Абраменко Sport.ua со ссылкой на UA: СПОРТ.

Ранее Абраменко говорил, что намерен выступать до Игр-2022, которые станут пятыми в его карьере.

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Теги: #Абраменко фристайл Олимпиада-2018#Александр Абраменко#фристайл