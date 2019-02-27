Олимпийский чемпион по фристайлу Абраменко пропустит следующий сезон
Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко заявил, что намерен пропустить следующий сезон.
Последним стартом 30-летнего украинца в этом сезоне стал этап Кубка мира в Раубичах, где он выступил неудачно, не сумев попасть в финал.
Ранее в этом сезоне наш фристайлист выиграл серебро чемпионата мира.
«Хотелось уйти в отпуск на хорошей ноте, однако не судилось. Еще после Олимпиады у меня были мысли о том, чтобы отдохнуть, ведь это были для меня четвертые подряд Олимпийские игры.
Это сложно физически и морально, даже не было времени нормально отдохнуть. Думал уйти после Кореи, но удержал чемпионат мира, ведь у меня еще не было медалей. Пришлось готовиться.
В следующем году буду лечиться, восстанавливаться, и тогда с новыми силами – на чемпионат мира», - приводит слова Абраменко Sport.ua со ссылкой на UA: СПОРТ.
Ранее Абраменко говорил, что намерен выступать до Игр-2022, которые станут пятыми в его карьере.