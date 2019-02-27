Свитолина в романтичном платье призналась в любви к Украине (фото)

Спортсменка поделилась с подписчиками частицей украинского настроения.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина опубликовала патриотический пост в Instagram.

Спорстменка в романтичном цветочном платье от украинского дизайнера взяла в руки чашку с гербом Украины.

"Частичка украинского настроения для вас. Возможно, я не провожу достаточно времени в Украине, но вы никогда не сможете забрать ее из моей души», – написала Свитолина.

Напомним, что в начале февраля Свитолина не смогла сыграть за сборную Украины из-за травмы.

Как сообщал УНИАН, бойфренд Свитолиной французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, что у них с Элиной разный подход к тренировочной работе.