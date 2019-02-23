Пидручный попал в Топ-20 спринтерской гонки чемпионата Европы по биатлону

Украинец стал лучшим в своей команде и финишировал на 18-м месте.

В Раубичах (Беларусь) завершилась мужская спринтерская гонка чемпионата Европы по биатлону, в которой сильнейшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный.

Наш спортсмен финишировал на итоговом 18-м месте с 2 промахами на втором огневом рубеже в положении стоя и отставанием от победителя гонки в 1 минуту 04,2 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Артем Прима финишировал на 26-м месте с отставанием в 1:19.4 секунды (1+1), Руслан Ткаленко - 33-м - +1:30.1 (1+1), Игорь Семенов - 41-м - +1:37.8 (0+1), Артем Тищенко - 61-м - +2:07.7 (0+2) и Тарас Лесюк - 90-м - +3:23.5 (2+1).

Победителем в спринте стал норвежский биатлонист Террей Бё с результатом 21 минута 40.1 секунды (1+0). Призерами - Еспер Нэлин (Швеция) и Дмитрий Малышко (Россия).

Позднее сегодня состоится женская спринтерская гонка.

Чемпионат Европы проходит в Минске с 18 по 24 февраля. На счету сборной Украины, на данный момент, одна медаль. В индивидуальной женской гонке серебро завоевала Юлия Журавок.