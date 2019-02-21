Капитан сборной Украины Ягупова подписала контракт с командой НБА Лос-Анджелес Спаркс

В отборе на Евробаскет-2019, в финальную часть которого вышла сборная Украины, Ягупова была самой результативной и эффективной баскетболисткой.

Лидер и капитан национальной сборной Украины Алина Ягупова подписала контракт с клубом женской НБА (WNBA) Лос-Анджелес Спаркс.

Об этом сообщает официальный сайт новой команды украинки.

Сейчас 27-летняя баскетболистки представляет турецкий Мерсин, в составе которого в этом сезоне набирает 18.2 очка, делает 6.8 передачи и 5.4 подбора.

Подписание контракта со звездой украинского баскетбола прокомментировала менеджер Спаркс Пенни Толер:

«Рада подписанию контракта с Ягуповою. Алина играла на высоком уровне в Европе в течение нескольких лет и может приносить пользу на обоих соронах площадке. На самом деле я очень счастлива, что она решила показать свои таланты в Спаркс и WNBA».

Новый сезон в женской НБА стартует в мае.

В отборе на Евробаскет-2019, в финальную часть которого вышла сборная Украины, Ягупова за 36.6 минуты на площадке набирал 32.2 очка, делала 7.0 подбора 4.2 передачи и 3.0 перехвата, сообщает Федерация баскетбола Украины. Она была самой результативной и эффективной баскетболисткой квалификации.