Кейн продлил результативную серию до 19 матчей, "Чикаго" снова выиграл в НХЛ

Чикаго обыграл "Детройт" в овертайме со счетом 5:4.

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге "Чикаго Блэкхокс" обыграл "Детройт Ред Уингз" в центральном матче дня.

Игра завершилась в овертайме с общим счетом 5:4, сообщает официальный сайт лиги.

Патрик Кейн не желает останавливаться. В среду нападающий забил два гола, в том числе в овертайме, продлил результативную серию до 19 игр и помог "Чикаго" (26-26-9) одержать восьмую победу в 10 последних матчах. На счету "Блэкхокс" стало 61 очко - столько же у "Колорадо", который занимает место второй "уайлд-кард" Западной конференции. Однако Кейн остался без передач, поэтому его ассистентская серия прервалась на отметке в 17 игр.

С 92 очками Кейн идет на втором месте спора бомбардиров, семь баллов уступая Никите Кучерову. А в споре снайперов с 38 голами он на четыре точных броска отстает от Александра Овечкина.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

20 февраля.

Детройт – Чикаго – 4:5 ОТ (1:3, 0:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Анисимов, 1:1 – 6 Ларкин (Гронек, Манта), 1:2 – 12 Саад (Уорд, Сайкура), 1:3 – 16 Дебринкат (Густафссон, Строум), 1:4 – 21 Кэйн (Густафссон), 2:4 – 44 Ларкин (Манта, Дэйли), 3:4 – 45 Атанасиу (Ларкин, Манта), 4:4 – 58 Атанасиу (Манта, Грин), 4:5 – 62 Кэйн (Тэйвс, Густафссон)

Колорадо – Виннипег – 7:1 (0:0, 2:0, 5:1)

Шайбы: 1:0 – 23 Седерберг (Андригетто, Джост), 2:0 – 31 Рантанен (Ньето), 3:0 – 40 Маккиннон (Ландескуг, Бэрри), 4:0 – 41 Калверт (Ньето, Седерберг), 4:1 – 41 Коннор (Лайне, Уилер), 5:1 – 45 Джост (Седерберг, Андригетто), 6:1 – 57 Ландескуг (Джост), 7:1 – 59 Грир (Грейвс, Комфер)

Калгари – Айлендерс – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Баклунд (Фролик), 2:0 – 15 Хэмоник (Линдхольм, Баклунд), 2:1 – 30 Сизикас (Тэйвс, Бэйли), 2:2 – 41 Ли (Нелсон, Эберле), 3:2 – 46 Царник (Андерссон, Янковски), 4:2 – 46 Годро (Монахан, Джиордано)

Вегас – Бостон – 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 11 Дебраск (Крейчи, Кульман), 1:1 – 18 Смит (Меррилл, Икин), 1:2 – 41 Маршанд (Макэвой, Хейнен), 2:2 – 41 Шмидт (Маршессо, Смит)