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Запорожский Мотор проиграл венгерскому ПИК-Сегед в матче гандбольной Лиги чемпионов

21:35, 17 февраля 2019
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Мотор проиграл матч гандбольной Лиги чемпионов в Венгрии / eurohandball.com

В Сегеде (Венгрия) завершился матч группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ, в котором чемпион Украины запорожский Мотор проиграл местной команде.

Матч завершился со счетом 30:29, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда уверенно начала игру и выигрывала после первого тайма со счетом 15:12. Более того, до середины второго тайма Мотор удерживал свой перевес, но затем венгерская команда сумела совершить мощный спурт и выиграла матч с преимуществом в один мяч.

Лучшим игроком в составе Мотора стал российский легионер Игорь Сорока, на счету которого 8 голов. Белорус Борис Пуховский отличился в этом матче 7 голами.

Таким образом, после 12 туров группового этапа на счету Мотора 4 победы при 1 ничьей и 7 поражениях - 9 очков - 6-е место в группе. 

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Теги: #Лига чемпионов#гандбол#Мотор Запорожье