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Украинские биатлонисты заняли 6-е место в одиночной смешанной эстафете этапа КМ

20:20, 17 февраля 2019
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Джима зи Пидручный проиграли в одиночной смешанной эстафете / biathlon.com.ua

В Солт-Лейк-Сити (США) завершилась одиночная смешанная эстафетная гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой сборная Украины замкнула 6-ку сильнейших команд.

Юлия Джима и Дмитрий Пидручный промахнулись на огневых рубежах каждый по 3 раза, но сумели избежать штрафных кругов, сообщает официальный сайт соревнований.

В итоге, отставание украинского дуэта от победителей соревнований составило 1 минуту, 17,9 секунды.

Лучшим в этой гонке стал итальянский дуэт Лукас Хофер - Доротея Виерер, победивший с результатом 35 минут 27.9 секунды (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).

Серебро на счету сборной Австрии, бронза - у команды Франции. 

  

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Теги: #сборная Украины#биатлон#Кубок мира#Юлия Джима