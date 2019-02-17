Украинские биатлонисты заняли 6-е место в одиночной смешанной эстафете этапа КМ

Дмитрий Пидручный и Юлия Джима допустили по 3 промаха на огневых рубежах, но избежали штрафных кругов.

В Солт-Лейк-Сити (США) завершилась одиночная смешанная эстафетная гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой сборная Украины замкнула 6-ку сильнейших команд. Юлия Джима и Дмитрий Пидручный промахнулись на огневых рубежах каждый по 3 раза, но сумели избежать штрафных кругов, сообщает официальный сайт соревнований. В итоге, отставание украинского дуэта от победителей соревнований составило 1 минуту, 17,9 секунды. Лучшим в этой гонке стал итальянский дуэт Лукас Хофер - Доротея Виерер, победивший с результатом 35 минут 27.9 секунды (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов). Серебро на счету сборной Австрии, бронза - у команды Франции.

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