Спринтерские гонки этапа Кубка мира по биатлону в Канаде перенесены на 10 февраля

Причиной переноса стали сильные морозы в Кэнморе.

Организаторы этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) объявили о переносе спринтерских гонок на 10 февраля.

Мужской спринт начнется в 21:20 по киевскому времени, а женский - в 23:45, сообщается в Twitter Международного союза биатлонистов.

"В связи с прогнозом погоды, в котором говорится о температурах ниже -25 градусов по Цельсию в субботу не будет никаких соревнований. Два спринта перенесены на воскресенье", - говорится в сообщении.

Не понятно, состоятся ли гонки вообще. Возможно, соревнования будут вообще отменены. Следующий, восьмой этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити (США) с 14 по 17 февраля.