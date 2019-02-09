Спринтерские гонки этапа Кубка мира по биатлону в Канаде перенесены на 10 февраля

11:05, 09 февраля 2019
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Лютые морозы в канадском Кэнморе мешают провести гонки этапа Кубка мира / biathlonworld.com

Мужской спринт начнется в 21:20 по киевскому времени, а женский - в 23:45, сообщается в Twitter Международного союза биатлонистов.

"В связи с прогнозом погоды, в котором говорится о температурах ниже -25 градусов по Цельсию в субботу не будет никаких соревнований. Два спринта перенесены на воскресенье", - говорится в сообщении.

Не понятно, состоятся ли гонки вообще. Возможно, соревнования будут вообще отменены. Следующий, восьмой этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити (США) с 14 по 17 февраля.

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Теги: #сборная Украины#биатлон#Кубок мира