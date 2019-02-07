Милуоки набрал 50 очков за 12 минут и выиграл самый результативный матч дня в НБА

Бакс обыграли Вашингтон Уизардс со счетом 148:129.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей регулярного чемпионата, в самом результативном из которых Милуоки Бакс обыграл Вашингтон Уизардс.

Матч завершился со счетом 148:129, сообщает официальный сайт соревнований.

Милуоки провел феноменальную первую четверть набрав 50 очков за 12 минут чистого игрового времени.Затем команда набирала дважды по 35 очков и - в заключительной четверти - 28, чего с лихвой хватило для успеха. Матч завершился с разницей +19 в пользу Бакс.

Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо, на счету которого 43 очка.

НБА. Регулярный чемпионат.

06 февраля.

Бруклин – Денвер 135:130 (30:35, 42:25, 36:27, 27:43)

Чикаго – Новый Орлеан 120:125 (39:37, 26:27, 17:27, 38:34)

Милуоки – Вашингтон 148:129 (50:35, 35:30, 35:42, 28:22)

Даллас – Шарлотт 99:93 (27:20, 25:26, 22:25, 25:22)

Юта – Финикс 116:88 (30:24, 26:22, 23:25, 37:17)

Сакраменто – Хьюстон 101:127 (28:32, 17:44, 29:28, 27:23)

Голден Стэйт – Сан-Антонио 141:102 (33:31, 33:21, 49:31, 26:19)