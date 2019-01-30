SportCamp&More будет включать целую серию регулярных практических семинаров по развитию карьеры атлетов, баланса спорта и образования, социальной адаптации после завершения активных выступлений, дальнейшего развития и самосовершенствования.

В Киеве состоялся семинар в рамках информационно-образовательного проекта относительно карьеры атлетов SportCamp&More.

Форум инициирован Национальным олимпийским комитетом при поддержке «Фонда Кличко» в рамках программы Международного Олимпийского Комитета Athlete365, сообщает пресс-служба НОК Украины.

SportCamp&More будет включать целую серию регулярных практических семинаров по развитию карьеры атлетов, баланса спорта и образования, социальной адаптации после завершения активных выступлений, дальнейшего развития и самосовершенствования.

В работе семинара приняли участие глава НОК Украины, Олимпийский чемпион Сергей Бубка и президент «Фонда Кличко Алина Носенко, которые именно во время мероприятия поставили свои подписи на меморандуме о партнерстве и сотрудничестве двух организаций.

Среди участников мероприятия – известные украинские спортсмены: Елена Говорова, Ольга Саладуха, Яна Шемякина, Юлия Прокопчук, Анастасия Коженкова, Кристина Стуй, Георгий Зантарая, Юлия Ткач, Валерий Андрийцев и много других.

Сергей Бубка поздравил участников семинара, поблагодарил украинским атлетам за активную социальную позицию и выразил надежду, что мероприятия в рамках SportCamp&More будут иметь большую практическую пользу для спортсменов.

«Мне очень приятно, что мы имеем очень активную Комиссию атлетов НОК. Хочу выразить искренние слова благодарности за насыщенную и эффективную деятельность Елене Говоровой, которая возглавляла ее в течение прошлого четырехлетия. Елена вместе с Натальей Добрынской и другими членами Комиссии проделали большую работу и продолжает работать над прекрасными образовательными проектами.

В конце прошлого года был избран новый состав Комиссии атлетов, которую возглавила Ольга Саладуха. Я поздравляю Ольгу и ее коллег и желаю продуктивной работы и профессиональных успехов», - отметил главный олимпиец страны.

Главный олимпиец страны добавил, что всестороннее гармоничное развитие спортсменов – один из главных трендов современного спорта.

«У вас, спортсменов, будут продолжаться изнурительные тренировочные сборы, напряженные соревнования. Но, помните, никогда нельзя забывать об образовании и получение новых знаний, постоянное самосовершенствование и рост. Вы – яркие примеры для подражания для многих людей, молодежи, поэтому ваша активная позиция и социальная роль крайне важны», - подчеркнул Сергей Бубка.

На этот раз во время семинара в рамках SportCamp&More были освещены такие важные темы, как адаптация спортсменов после карьеры, баланс спорта и образования, социальные сети в достижении карьерных целей, антидопинговые правила, современности Олимпийского движения.

С докладами выступили тренер МОК Carrer+, член Комиссии атлетов НОК Дмитрий Кірпулянський, президент Олимпийской академии Украины, вице-президент НОК Мария Булатова, представители «Фонда Кличко Алина Носенко и Наталья Другак, представитель Национального антидопингового центра Александр Ткачук.

Отметим, что программа информационно-образовательных мероприятий SportCamp&More рассчитана до Олимпийских игр-2020 в Токио.