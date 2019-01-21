Японка Осака стала соперницей Свитолиной по четвертьфиналу Australian Open

Матч Осаки с Анастасией Севастовой из Латвии получился сверхнапряженным и длился почти два часа.

В Мельбурнеьзавершился очередной матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором японка Наоми Осака обыграла Анастасию Севастову из Латвии и стала соперницей украинки Элины Свитолиной в матче 1/4 финала.

Осака выиграла со счетом 4:6, 6:3, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч длился 1 час 47 минут.

После проигранной первой партии японская теннисистка нашла в себе силы переломить ход борьбы и уверенно выиграла второй сет. А в третьем на корте шла равная борьба, но решающий брейк остался за Наоми - 6:4.

Таким образом, Осака станет соперницей украинки Элины Свитолиной в матче 1/4 финала. Игра ссотаится в среду на одном из центральных кортов Мельбурн-парк.

Как сообщал УНИН, Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит с 14 по 27 января.