Донбасс забросил 9 шайб в ворота Кременчуга, Днепр переиграл Ледяных Волков в чемпионате УХЛ

Состоялись два матча Украинской хоккейной лиги.

Сегодня в рамках Украинской хоккейной лиги состоялось две игры. Херсонский "Днепр" закрепился на первом месте, победив последнюю команду чемпионата - "Ледяных Волков", а "Донбасс" разгромно победил "Кременчуг" и вышел на второе место в УХЛ.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В матче "Донбасса" и "Кременчуга" феерически сыграли Виталий Лялька и Николай Киселев: оба игрока отметились покером. Находящийся перед игрой на второй позиции чемпионата "Кременчуг" после поражения со счетом 4:9 уступил свое место "Донбассу".

"Днепр" неожиданно тяжело победил "Волков". Херсонцы вышли вперед со счетом 3:0, но затем пропустили две шайбы, чуть не упустив победу в основное время.

Днепр — Ледяные Волки 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 Бондаренко, 2:0 Макарицкий, 3:0 Макарицкий, 3:1 Микульчик, 3:2 Овчинников

Кременчуг — Донбасс 4:9 (0:4, 2:3, 2:2)

Шайбы: 0:1 Лялька, 0:2 Гончаров, 0:3 Захаров, 0:4 Лялька, 1:4 Киселев, 1:5 Лялька, 2:5 Киселев, 2:6 Лялька, 2:7 Костиков, 2:8 Коренчук, 2:9 Кирющенков, 3:9 Киселев, 4:9 Киселев