Цуренко покидает Australian Open после поражения от 17-летней американки

Украинка потерпела разгромное поражение за 55 минут.

24-я ракетка мира украинка Леся Цуренко завершила свое выступление на Australian Open-2019, уступив во втором круге 17-летней американке Аманде Анисимовой, занимающей 87-е место в мировом рейтинге - 0:6, 2:6.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

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Матч продлился всего 55 минут. За это время украинка не выполнила ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 1 гейм на приеме. Ее соперница сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-поинтов из 10-ти.

Цуренко, как и годом ранее, завершила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии во втором круге. В 2018-м она уступила польке Агнешке Радваньской. Лучшим же ее результатом на этом турнире Большого Шлема остается третий раунд в 2013 году.

Таким образом, в женском одиночном разряде борьбу продолжают две украинки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Они свои матчи проведут завтра, 17 января.