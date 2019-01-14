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Женская сборная Украины по теннису узнала соперниц в борьбе за выход в Мировую группу

12:54, 14 января 2019
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Лидер сборной Украины Элина Свитолина выступит за национальную команду в начале февраля / 24liveblog.com

Украинкам предстоит встретиться с Эстонией, Болгарией и Швецией в группе B. Соответственно в группу А первой Евро-Африканской зоны отправились сборные Польши, России и Дании.

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Все матчи состоятся с 6-го по 9 февраля в Зелене Гуре, Польша, сообщает Sportarena.

Отметим, что на прошлой неделе стал известен состав сборной Украины на Кубок федерации. В него были включены сильнейшие украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок.

Победитель группы выйдет в плей-офф Второй Мировой группы, где сыграет против одного из четырех неудачников первого раунда Второй Мировой группы.

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Теги: #Кубок Федерации#женская сборная Украины по теннису