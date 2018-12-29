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Джима и Прима заняли 8-е место в биатлонной Рождественской гонке-2018

21:26, 29 декабря 2018
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Джима зи Прима неудачно выступили на Рождественской гонке  / biathlon.com.ua

Украину на соревнованиях в этом году представляли Юлия Джима и Артем Прима, которые заняли 8-е место, сообщает официальный сайт соревнований

Наш дуэт провалил и стрельбу на огневых рубежах и показатель скорости прохождения дистанции, отстав от победителей гонки на 2 минуты 12,3 секунды.

Победителями гонки стал итальянский луэт Доротея Вирер – Лукас Хофер, второе место у Франциски Пройсс и Симона Шемппа (Германия), а в споре за 3-е место еще один немец Бенедикт Долль (выступал в дуэте с Дениз Херманн) благородно пропустил вперед легенд мирового биатлона норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена (Норвегия) и Дарью Домрачеву (Беларусь), для которых это была прощальная гонка в карьере.

Таким образом, норвежец и белоруска заняли третье место.

Результаты:

1. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия, 6)   33:23,6

2. Франциска Пройсс – Симон Шемпп (Германия, 3)  +1,2

3. Дарья Домрачева (Беларусь) –  Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия, 3)  +24,2

4. Дениз Херрманн – Бенедикт Долль (Германия, 3)  +24,3

5. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия, 6)  +1:04,1

6. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия, 5)  +1:09,5

7. Екатерина Юрлова-Перхт – Антон Шипулин (Россия, 4)  +1:48,8

8. Юлия Джима – Артем Прима (Украина, 7)  +2:12,3

9. Фуюко Тачизаки – Микито Тачизаки (Япония, 9)  +2:58,0

10. Анаис Бескон – Эмильен Жаклен (Франция, 8)  +3:11,3

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Теги: #биатлон#Юлия Джима#биатлон Рождественская гонка