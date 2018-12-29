Джима и Прима заняли 8-е место в биатлонной Рождественской гонке-2018
В Гельзенкирхене (Германия) завершилась традиционная ежегодная коммерческая Рождественская гонка-2018.
Украину на соревнованиях в этом году представляли Юлия Джима и Артем Прима, которые заняли 8-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
Наш дуэт провалил и стрельбу на огневых рубежах и показатель скорости прохождения дистанции, отстав от победителей гонки на 2 минуты 12,3 секунды.
Победителями гонки стал итальянский луэт Доротея Вирер – Лукас Хофер, второе место у Франциски Пройсс и Симона Шемппа (Германия), а в споре за 3-е место еще один немец Бенедикт Долль (выступал в дуэте с Дениз Херманн) благородно пропустил вперед легенд мирового биатлона норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена (Норвегия) и Дарью Домрачеву (Беларусь), для которых это была прощальная гонка в карьере.
Таким образом, норвежец и белоруска заняли третье место.
Результаты:
1. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия, 6) 33:23,6
2. Франциска Пройсс – Симон Шемпп (Германия, 3) +1,2
3. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия, 3) +24,2
4. Дениз Херрманн – Бенедикт Долль (Германия, 3) +24,3
5. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия, 6) +1:04,1
6. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия, 5) +1:09,5
7. Екатерина Юрлова-Перхт – Антон Шипулин (Россия, 4) +1:48,8
8. Юлия Джима – Артем Прима (Украина, 7) +2:12,3
9. Фуюко Тачизаки – Микито Тачизаки (Япония, 9) +2:58,0
10. Анаис Бескон – Эмильен Жаклен (Франция, 8) +3:11,3