Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович назвал гол, который считает лучшим в своей карьере.
Об этом сообщает Marca со ссылкой на SportWeek.
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Ибрагимович выбрал гол, забитый в 2012 году в товарищеском матче против сборной Англии.
В том матче шведский форвард забил четыре гола, и один из них - ударом через себя из-за пределов штрафной.
"Это мое видение бисиклеты", - сказал Ибрагимович.
Стоит отметить, что в 2013 году этот гол был признан лучшим голом года - Ибрагимович стал обладателем премии имени Ференца Пушкаша.
Златан Ибрагимович и сборная Швеции
- Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции в 2016 году.
- Форвард забил 62 гола в 116 матчах за шведскую команду и является лучшим бомбардиром в ее истории, а также рекордсменом по количеству голов на чемпионатах Европы (6).
- В ноябре этого года главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал о том, что провел переговоры с 39-летним Ибрагимовичем о возможном возвращении форварда в команду. "Все прошло плодотворно, мы продолжаем диалог", - отметил тренер.
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