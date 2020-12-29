Шведский нападающий забил шедевральный гол в ворота сборной Англии.

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович назвал гол, который считает лучшим в своей карьере.

Об этом сообщает Marca со ссылкой на SportWeek.

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Ибрагимович выбрал гол, забитый в 2012 году в товарищеском матче против сборной Англии.

В том матче шведский форвард забил четыре гола, и один из них - ударом через себя из-за пределов штрафной.

"Это мое видение бисиклеты", - сказал Ибрагимович.

Стоит отметить, что в 2013 году этот гол был признан лучшим голом года - Ибрагимович стал обладателем премии имени Ференца Пушкаша.

Златан Ибрагимович и сборная Швеции

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции в 2016 году.

Форвард забил 62 гола в 116 матчах за шведскую команду и является лучшим бомбардиром в ее истории, а также рекордсменом по количеству голов на чемпионатах Европы (6).

В ноябре этого года главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал о том, что провел переговоры с 39-летним Ибрагимовичем о возможном возвращении форварда в команду. "Все прошло плодотворно, мы продолжаем диалог", - отметил тренер.

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Автор: Антон Дударь