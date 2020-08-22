"До первого залета": в Динамо приняли решение по скандальному легионеру

Жерсон Родригес получит еще один шанс в Киеве.

Нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес получит шанс остаться в киевском "Динамо".

Читайте такжеПобедный дебют Луческу: Динамо с разгрома стартовало в новом сезоне УПЛ

Об этом сообщил Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"После вчерашнего матча (против "Олимпика" - прим.) все переговоры "Динамо" с турецкими и японскими клубами по Родригесу свернуты. Этому предшествовал еще и серьезный разговор Мирчи Луческу с самым люксембуржцем. Задача проста - отдать предпочтение спорту, а не спирту. Договорились играть. До "первого залета", - сообщил источник.

В игре с "Олимпиком" Родригес выглядел одним из лучших на поле и помог киевлянам одержать победу со счетом 4:1.

Напомним, в декабре прошлого года Родригес был переведен в дубль "Динамо" из-за нарушений дисциплины. Позже президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что у Родригеса были проблемы с алкоголем. Кроме того, форвард был серьезно оштрафован за то, что эмоционально высказал свое недовольство экс-главному тренеру команды Алексею Михайличенко во время матча.

После этого Родригес отправился в аренду в Турцию, где забил 6 голов (4 - с пенальти) в 11 матчах. Однако "Анкарагюджю" досрочно прервал арендное соглашение футболиста после того, как он подрался с одноклубником.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь