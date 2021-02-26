Трофей Лиги Европы / фото REUTERS
На 26 февраля запланирована жеребьевка 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира - Лиги Европы.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.
Лига Европы: где смотреть жеребьевку 1/8 финала
В прямом эфире жеребьевку Лиги Европы покажет телеканал "Футбол 1".
Начало церемонии жеребьевки - в 14.00.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: что нужно знать
- На этой стадии борьбу за трофей продолжат два представителя Украины: "Динамо" и "Шахтер". Они могут встретиться друг с другом.
- Также их соперниками могут стать "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Вильярреал", "Гранада" (обе - Испания), "Милан", "Рома" (обе - Италия), "Славия" (Чехия), "Аякс" (Нидерланды), "Мольде" (Норвегия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Янг Бойз" (Швейцария) и "Олимпиакос" (Греция).
- По итогам жеребьевки, в которой не будет сеяных и несеяных команд, будут сформированы восемь пар.
- Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, а ответные - 18 марта.
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