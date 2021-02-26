Лига Европы: где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала

Представители Украины "Динамо" и "Шахтер" узнают своих соперников.

На 26 февраля запланирована жеребьевка 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира - Лиги Европы. УНИАН будет вести онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы. Лига Европы: где смотреть жеребьевку 1/8 финала В прямом эфире жеребьевку Лиги Европы покажет телеканал "Футбол 1". Начало церемонии жеребьевки - в 14.00. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: что нужно знать На этой стадии борьбу за трофей продолжат два представителя Украины: "Динамо" и "Шахтер". Они могут встретиться друг с другом.

Также их соперниками могут стать "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Вильярреал", "Гранада" (обе - Испания), "Милан", "Рома" (обе - Италия), "Славия" (Чехия), "Аякс" (Нидерланды), "Мольде" (Норвегия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Янг Бойз" (Швейцария) и "Олимпиакос" (Греция).

По итогам жеребьевки, в которой не будет сеяных и несеяных команд, будут сформированы восемь пар.

Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, а ответные - 18 марта. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter