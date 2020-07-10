Лига чемпионов: где смотреть жеребьевку плей-офф турнира

В Швейцарии пройдет формирование сетки поединков 1/4 и 1/2 финала турнира.

В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

Читайте также"Финал восьми": УЕФА рассказал, как и где будет доиграна Лига чемпионов

Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на телеканале "Футбол 1". Начало - в 13.00.

Все матчи с четвертьфинала будут проходить в португальском Лиссабоне в формате "Финала восьми" - в каждой паре состоится по одной игре. На этих стадиях друг с другом могут встретиться команды из одной страны.

В 1/4 финала уже пробились "Аталанта" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "РБ Лейпциг" (Германия).

Обладатели еще четырех путевок будут определены по итогам ответных поединков в парах "Челси" - "Бавария", "Наполи" - "Барселона", "Реал" - "Манчестер Сити" и "Лион" - "Ювентус". Пока не ясно, где будут проходить эти матчи.

В рамках процедуры также будет определен номинальный хозяин финального матча.

Базовыми датами проведения матчей 1/8 финала являются 7-8 августа, четвертьфиналов - 12-15 августа, а полуфиналов - 18-19 августа. Финал ЛЧ состоится 23 августа на стадионе "Эштадиу ду Бенфика".

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА оценил риски для Лиги чемпионов из-за вспышки коронавируса в Португалии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram