УЕФА оценил риски для Лиги чемпионов из-за вспышки коронавируса в Португалии

Организация не планирует переносить турнир из Лиссабона

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал новую вспышку коронавируса в Португалии и вероятность переноса по этой причине доигровки Лиги чемпионов в другую страну.

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Руководителя организации цитирует Daily Mail.

"Я хочу поблагодарить премьер-министра Португалии Антонио Косту за преданность проекту и работу, которую он делает вместе с Федерацией футбола Португалии, чтобы успешно провести турнир. Уверен, что благодаря плотному сотрудничеству мы удачно доиграем Лигу чемпионов в Лиссабоне. Нет никакой необходимости создавать план Б", - заявил Чеферин.

Из-за COVID-19 несколько городов севернее Лиссабона будут закрыты на карантин с запретом массовых мероприятий.

Лига чемпионов должна быть завершена в формате "Финала восьми". Матчи будут проходить в Лиссабоне с 12 по 23 августа.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА внес ряд важных изменений в формат еврокубков в сезоне 2020-2021.

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