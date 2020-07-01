УЕФА оценил риски для Лиги чемпионов из-за вспышки коронавируса в Португалии
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал новую вспышку коронавируса в Португалии и вероятность переноса по этой причине доигровки Лиги чемпионов в другую страну.
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Руководителя организации цитирует Daily Mail.
"Я хочу поблагодарить премьер-министра Португалии Антонио Косту за преданность проекту и работу, которую он делает вместе с Федерацией футбола Португалии, чтобы успешно провести турнир. Уверен, что благодаря плотному сотрудничеству мы удачно доиграем Лигу чемпионов в Лиссабоне. Нет никакой необходимости создавать план Б", - заявил Чеферин.
Из-за COVID-19 несколько городов севернее Лиссабона будут закрыты на карантин с запретом массовых мероприятий.
Лига чемпионов должна быть завершена в формате "Финала восьми". Матчи будут проходить в Лиссабоне с 12 по 23 августа.
УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА внес ряд важных изменений в формат еврокубков в сезоне 2020-2021.
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