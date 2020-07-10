Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
10 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка четвертьфинальной и полуфинальной стадий плей-офф Лиги чемпионов.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.
Начало жеребьевки - в 13.00.
Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть
В четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли "Аталанта" (Италия), "Атлетико" (Испания), "РБ Лейпциг" (Германия) и "Пари Сен-Жермен" (Франция).
Кроме того, еще в четырех парах участники 1/4 финала определены пока не были.
"Челси" (Англия) / "Бавария" (Германия)
"Наполи" (Италия) / "Барселона" (Испания)
"Реал" Мадрид (Испания) / "Манчестер Сити" (Англия)
"Лион" (Франция) / "Ювентус" (Италия)
Начиная со стадии 1/4 финала, противостояния в этом сезоне будут состоять из одного матча и проходить в Лиссабоне.
Сеяных и несеяных команд при жеребьевке не будет.
В ходе жеребьевки также будет определен номинальный хозяин финала.
Жеребьевка Лиги чемпионов
Онлайн-трансляция
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram