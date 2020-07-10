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Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

09:30, 10 июля 2020
Футбол
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Кубок Лиги чемпионов / фото REUTERS

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Начало жеребьевки - в 13.00.

Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть

В четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли "Аталанта" (Италия), "Атлетико" (Испания), "РБ Лейпциг" (Германия) и "Пари Сен-Жермен" (Франция).

Кроме того, еще в четырех парах участники 1/4 финала определены пока не были.

"Челси" (Англия) / "Бавария" (Германия)

"Наполи" (Италия) / "Барселона" (Испания)

"Реал" Мадрид (Испания) / "Манчестер Сити" (Англия)

"Лион" (Франция) / "Ювентус" (Италия) 

Начиная со стадии 1/4 финала, противостояния в этом сезоне будут состоять из одного матча и проходить в Лиссабоне.

Сеяных и несеяных команд при жеребьевке не будет.

В ходе жеребьевки также будет определен номинальный хозяин финала.

Жеребьевка Лиги чемпионов

Онлайн-трансляция

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