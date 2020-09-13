Команды имеют шанс исправиться после поражений в первом туре нового сезона.

В воскресенье, 13 сентября, луганская "Заря" будет принимать в Запорожье "Мариуполь" в рамках 2-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Начало поединка - в 17.00.

В прошлом сезоне команды имели похожие амбиции, но с задачами справились по-разному. "Заря" добыла бронзу турнира и могла даже подвинуть "Динамо" с второго места. Теперь луганчане сыграют в групповом раунде Лиги Европы.

Азовцы вели борьбу за ЛЕ в плей-офф, но уступили "Колосу" и остались без еврокубков. В межсезонье "Мариуполь" покинул Александр Бабич, а новым главным тренером команды стал Остап Маркевич.

В первом туре обе команды выступили неудачно. "Заря" уступила "Десне" (1:3), тогда как "Мариуполь" был разгромлен "Александрией" - 1:4.

УПЛ, 2-й тур

Заря - Мариуполь

Онлайн видео трансляция матча

УНИАН ТВ

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Автор: Данил Слесь