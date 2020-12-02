Луганский клуб в 5-м туре ЛЕ будет принимать представителя Англии.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал предстоящую встречу с "Лестером" в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Слова Скрипника приводит официальный сайт "Зари".

"Мы очень рады, что у нас есть шансы выйти из группы, которые позволяют позитивно думать. Как говорится: "Никто не имеет права запретить нам мечтать", но мы эти мечты и желания будем воплощать в жизнь, чтобы они стали реальностью. Мы понимаем, с каким соперником мы играем, знаем турнирное положение, все зависит только от нас", - сказал Скрипник.

Читайте такжеЗаря - Лестер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

"Те результаты, которые мы показали в течение этой недели, вселяют надежду, но все решается исключительно на поле, каждая игра это новый вызов. Конечно, лучше идет подготовка в таком настрое, как у нас сейчас", - добавил он.

Скрипник подчеркнул - победа над АЕКом продемонстрировала, что "Заря" провела работу над ошибками, а теперь постарается "играть на максимуме" против "Лестера".

Также тренер "Зари" выразил надежду, что "Лестер", который уже выполнил задачу выхода в плей-офф, не будет максимально мотивирован на этот матч:

"На сегодняшний день они, наверное, задачу уже свою выполнили. Может, у нас есть надежда, что соперник будет не очень сильно готовиться к нашей игре, чтобы и у нас так же были шансы. Все ребята, которые играют в составе соперника, достойны уважения, но у нас настрой таков, что мы ни в коем случае их не боимся, а играем на равных".

Заря - Лестер: перед матчем

Матч "Заря" - "Лестер" пройдет на "Славутич-Арене" в Запорожье 3 декабря. Где смотреть матч по ТВ.

Главным арбитром матча назначен Эспен Эскос из Норвегии.

После четырех туров "Заря" набрала 3 очка, занимает последнее место в группе G, но при этом еще сохраняет шансы на второе место и выход в плей-офф. "Лестер" набрал 10 очков и уже гарантировал себе выход из группы.

В предыдущем туре "Заря" со счетом 3:0 в гостях разгромила АЕК.

Матч 1-го тура "Лестер" - "Заря" завершился победой английской команды со счетом 3:0.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь