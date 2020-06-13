"Обе команды играли на победу": Михайличенко подвел итоги матча против Зари

Алексей Михайличенко назвал игру "по-настоящему боевой".

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал результат матча против "Зари", который завершился победой киевлян со счетом 3:1.

Слова Михайличенко приводит официальный сайт "Динамо".

"Я благодарен "Заре" за то, что они вместе с нами показали хорошую, добротную игру, которая заслуживает самых высоких оценок. Самое главное - обе команды играли только на победу, ни на какой другой результат.

И это чувствовалось в каждом единоборстве, в каждом столкновении и в эмоциональном плане. Даже несмотря на то, что отсутствовал самый главный компонент футбола - зрители, все-таки игра была по-настоящему боевой и в какой-то мере кубковой. Конечно же, я доволен тем, что мы смогли переломить ход игры и выиграть ее", - сказал Михайличенко.

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Михайличенко признал, что начало второго тайма осталось за "Зарей", и "их гол был абсолютно логичен".

"Наверное, нам немного повезло в эпизоде, когда мяч попал в перекладину. Но наша команда искала свои моменты, и я рад, что замены, которые мы сделали, внесли свой вклад в игру, и ребята, вышедшие на поле, очень прибавили и оживили матч", - подчеркнул тренер.

Специалист отметил, что в связи с погодными условиями команды провели два тайма практически на разных полях:

"Абсолютно. Даже при разных климатических условиях - первый тайм мы играли в Африке, а второй - в Англии. Но я благодарен стадиону, поле выдержало, и к нему никаких претензий нет, оно позволяло играть в футбол. Спасибо тем людям, которые за ним ухаживают".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Михайличенко эмоционально отреагировал на одно из решений арбитра в матче против "Зари".

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