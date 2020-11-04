"Заря" попытается набрать первые очки в Лиге Европы.

4 ноября луганская "Заря" проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против греческого АЕКа. Встреча пройдет на "Славутич Арене" в Запорожье.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Заря - АЕК.

Заря - АЕК: где смотреть матч онлайн

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Прямую трансляцию матча "Заря" - АЕК можно будет посмотреть на канале "Футбол 2".

Начало встречи - в 22.00

Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO по подписке.

"Заря" - АЕК: перед матчем

Игру "Заря" - АЕК будет судить шотландец Уильям Коллам.

В стартовом туре группы G "Заря" потерпела поражение в игре с "Лестером" со счетом 0:3, а во второй игре луганчане на своем поле уступили "Браге" - 1:2.

АЕК также стартовал в группе с двух поражений - от "Браги" (0:3) и "Лестера" (1:2).

В составе АЕКа выступают два украинца - Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.

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Автор: Антон Дударь