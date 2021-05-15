Туринский клуб продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов.

Подопечные Антонио Конте, которые недавно стали новоиспеченными чемпионами Италии, пожаловали в гости к "Ювентусу" в рамках 37-го тура Серии А. Центральный поединок тура завершился победой хозяев поля.

"Ювентус" бодро начал встречу и сразу захватил инициативу. Первый гол в матче забил Криштиану Роналду. Он не реализовал пенальти, но после сейва Самира Хандановича успел первым на добивание и отправил мяч в сетку ворот.

Впрочем, за 10 минут до перерыва уже "Интер" заработал право на пенальти, которое хладнокровно забил Ромелу Лукаку. И все же, команды пошли отдыхать при доминировании "Ювентуса". В раздевалку отметился голом Хуан Куадрадо и вывел "бьянконери" вперед. Заметим, что для колумбийца это первый гол в сезоне.

В дебюте второго тайма "Ювентус" остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки Родриго Бентанкура. "Нерадзурри" решили давить сильнее на соперника и хотели воспользоваться большинством. И таки "Интер" сравнял счет: Джорджо Кьеллини забил в свои ворота и после длительного просмотра VAR арбитр засчитал взятие ворот. Рефери колебался не фолил ли Лукаку в атаке.

Сразу после того, как счет стал ничейным, "Юве" заработал право на еще один пенальти и вырвал победу. Куадрадо оформил дубль и оставил туринцев в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На 92-й минуте вторую желтую карточку, которая автоматически стала красной, получил опорник "Интера" Марсело Брозович.

"Ювентус" - "Интер" - 3:2

Голы: Роналду, 24, Куадрадо, 45+3, 88 (с пен.) - Лукаку, 35 (с пен.), Кьеллини, 83 (в свои ворота)

"Ювентус": Щенсны, Данило, де Лигт, Кьеллини, Сандро, Бентанкур, Рабьо, Кьеза (Демираль, 70), Куадрадо, Кулусевски (Маккени, 58), Роналду (Мората, 70)

"Интер": Ханданович, Бастони (Весино, 80), де Врей, Шкриньяр, Хакими, Дармиан (Перишич, 46), Брозович, Барелла, Эриксен (Сенси, 73), Мартинес, Лукаку

Удалены: Бентанкур, 55 - Брозович, 92

Нереализованный пенальти: Роналду, 24 (вратарь)

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"Интер" уже стал чемпионом досрочно и имеет 88 очков в активе.

"Аталанта" Руслана Малиновского имеет 78 очков, а "Милан" если выиграет свой матч в запасе, то догонит бергамасков.

"Наполи" имеет 73 зачетных пункта и занимает 5-ю строчку. "Ювентус" пока что с 75-ю очками четвертый, но если неаполитанцы выиграют игру в запасе, то потеснят туринцев из зоны Лиги чемпионов.

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Автор: Артем Будрин