Десна сыграет с Вольфсбургом в Германии / фото facebook.com/desnafc
В четверг, 24 сентября, состоится матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором черниговская "Десна" на выезде встретится с немецким "Вольфсбургом".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вольфсбург - Десна.
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Начало встречи - в 21.15.
Это будет дебютный матч для украинского клуба на международной арене. Команды определят обладателя путевки в следующий этап в одной игре.
В прямом эфире матч покажет телеканал "Футбол 1". Студия с экспертами перед поединком начнется в 20.45.
"Вольфсбург" - "Десна": перед матчем
- Поединок пройдет на стадионе "Фольксваген-Арена" при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.
- Судить матч будет бригада арбитров из Бельгии во главе с Лоуренсом Виссером.
- В прошлом сезоне "Вольфсбург" играл с "Александрией" в группе Лиги Европы, одержав две победы - 3:1 и 1:0. Также немецкий клуб встречался с донецким "Шахтером" в 1/8 финала ЛЕ. "Горняки" выиграли оба матча - 2:1 дома и 3:0 на выезде.
- "Вольфсбург" уже стартовал во втором раунде квалификации ЛЕ, разгромив на выезде албанский "Кукеси" со счетом 4:0.
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