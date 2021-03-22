Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему не вызвал в сборную Украины ведущего полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского.
Об этом он рассказал в эфире "Великого футбола".
"Он профессиональный парень, который всегда приезжал в сборную и давал 100% себя. Я не хочу вызывать игрока, чтобы просто вызывать. Считаю, он ведущий игрок своей команды. Он отлично играет. Но мы играем по другой схеме. Поэтому вызывать его, чтобы он сидел на скамейке запасных - на данный момент, считаю, будет некорректно по отношению к нему", - сказал Шевченко.
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"Когда будет место для него - обязательно этим воспользуюсь. Я его очень уважаю. В первую очередь - за его отношение, когда он приезжал в сборную", - добавил тренер.
Сборная Украины: матчи в марте
- Сборная Украины в марте проведет сразу три матча квалификации на чемпионат мира-2022.
- Стартовать в отборе предстоит 24 марта на стадионе "Сен-Дени" матчем против действующих чемпионов мира французов.
- 28 и 31 марта Украина проведет два матча в Киеве: сначала против сборной Финляндии, а затем с Казахстаном.
- Ранее Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые вызваны в сборную, но позже стало известно, что сразу три игрока не помогут команде из-за травм.
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