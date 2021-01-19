Виллиан стал самым опытным бразильцем в истории чемпионата Англии.

Бывший полузащитник "Шахтера" Виллиан, выступающий за лондонский "Арсенал", стал рекордсменом по количеству матчей в АПЛ среди бразильских футболистов.

Об этом бразилец сообщил в Twitter.

"Горжусь стать бразильским игроком с наибольшим количеством матчей в истории АПЛ", - написал Виллиан.

Достижение покорилось 33-летнему Виллиану после выхода на замену в матче против "Ньюкасла".

Для бразильского полузащитника это был 248-й матч в рамках чемпионата Англии. Он превзошел рекорд, который принадлежал экс-игроку "Ливерпуля" Лукасу Лейве (247 игр).

Отметим, что в топ-3 входит еще один экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо, который продолжает выступления в АПЛ в составе "Манчестер Сити" - 233 матча.

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Виллиан: карьера после "Шахтера"

Виллиан покинул "Шахтер" в феврале 2013 года, перейдя в российский "Анжи" за 35 миллионов евро. А уже через полгода бразилец стал игроком "Челси".

В составе "Челси" в активе Виллиана 338 матчей и 63 гола во всех турнирах.

Летом 2019-го бразилец на правах свободного агента подписал трехлетний контракт с "Арсеналом".

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Автор: Антон Дударь