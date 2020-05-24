Под ливнем с градом: Манчестер Сити провел первую тренировку после карантина (видео)

Украинец Александр Зинченко и его одноклубники вернулись к тренировочному процессу.

Один из сильнейших клубов мира "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, возобновил тренировочный процесс.

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23 мая действующие чемпионы Англии собрались на клубной базе, чтобы провести первую тренировку после карантина.

Заключительную часть тренировки футболистам "Ман Сити" пришлось провести под сильным ливнем с градом. Так, португальцу Бернарду Силве пришлось прикрывать голову руками.

Видео опубликовал официальный YouTube-канал "Ман Сити".

Напомним, на момент остановки АПЛ "Ман Сити" занимал в турнирной таблице второе место.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам с "Вест Хэмом" после карантина.

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