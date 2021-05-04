Матч 10-го тура чемпионата бразильского штата Паулиста между командами "Гуарани" и "Новоризонтино" завершился скандальным образом.
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Как сообщает futbolred.com, футболисты хозяев Родриго Андраде и Матеус Биду решили разобраться друг с другом после финального свистка и устроили драку.
Причиной для драки послужила потеря мяча, которая привела к назначению пенальти в ворота "Гуарани" на последних секундах встречи. И хотя гости с "точки" не забили, а матч завершился победой "Гуарани" со счетом 2:1, футболисты все равно решили выяснить отношения.
Андраде и Биду успели обменяться ударами, прежде чем их разняли. В итоге оба получили от арбитра красные карточки.
May 3, 2021
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