Футболист решил грубо сфолить в самом начале игры.

Футболист команды "Ботафого Параибано" Кайо Уилкер заработал нелепое удаление в матче бразильского Кубка Нордесте против "Трези".

Кайо был удален с поля уже спустя десять секунд после начала матча.

Футболист пытался добраться до мяча и не придумал ничего лучше, чем прыгнуть двумя ногами вперед в соперника. Арбитр, не долго думая, показа Кайо красную карточку.

"Ботафого Параибано" в меньшинстве в итоге уступил со счетом 0:1.

Ka.... kaio? 😳 O Clássico Tradição já começou com EXPULSÃO nos primeiros segundos! pic.twitter.com/S4OdnUU5X0 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 1, 2021

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Автор: Антон Дударь