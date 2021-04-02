Кайо Уилкер получил красную карточку / фото paraibaja.com.br
Футболист команды "Ботафого Параибано" Кайо Уилкер заработал нелепое удаление в матче бразильского Кубка Нордесте против "Трези".
Кайо был удален с поля уже спустя десять секунд после начала матча.
Футболист пытался добраться до мяча и не придумал ничего лучше, чем прыгнуть двумя ногами вперед в соперника. Арбитр, не долго думая, показа Кайо красную карточку.
"Ботафого Параибано" в меньшинстве в итоге уступил со счетом 0:1.
Ka.... kaio? 😳 O Clássico Tradição já começou com EXPULSÃO nos primeiros segundos! pic.twitter.com/S4OdnUU5X0— Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 1, 2021
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