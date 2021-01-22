Чарльз Чилеш провел ритуал / скриншот

Тренер футбольного клуба "Форест Рейнджерс" Чарльз Чилеш помочился на штангу ворот перед матчем чемпионата Замбии.

Об этом сообщает The New Daily.

Перед началом встречи Чилеш, который является тренером вратарей, решил провести некий ритуал. Он пошел к воротам и сперва обрызгал их жидкостью из бутылки. Но на этом Чилеш не остановился - он подошел к штанге и помочился на нее.

Читайте также"Не контролировал себя": в Турции футболист заработал удаление из-за смартфона (видео)

После этого к Чилешу подошли люди в военной форме, которые увели его с поля.

Футбольная ассоциация Замбии выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что Чилеш обвиняется в неспортивном поведении из-за "разбрызгивания неизвестного вещества в ворота и мочеиспускания или симуляции мочеиспускания на одну из стоек". Его действия признаны несовместимыми с ценностями и честной игрой, которых придерживается ФИФА и ФАЗ.

В связи с этим тренера отстранили до конца сезона.

Стоит отметить, что ритуал Чилеша не помог его команде - "Рейнджерс" проиграли команде "Призон Леопардс" со счетом 0:2.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь