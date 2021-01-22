Своеобразный ритуал не помог его команде.

Тренер футбольного клуба "Форест Рейнджерс" Чарльз Чилеш помочился на штангу ворот перед матчем чемпионата Замбии.

Об этом сообщает The New Daily.

Перед началом встречи Чилеш, который является тренером вратарей, решил провести некий ритуал. Он пошел к воротам и сперва обрызгал их жидкостью из бутылки. Но на этом Чилеш не остановился - он подошел к штанге и помочился на нее.

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После этого к Чилешу подошли люди в военной форме, которые увели его с поля.

Футбольная ассоциация Замбии выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что Чилеш обвиняется в неспортивном поведении из-за "разбрызгивания неизвестного вещества в ворота и мочеиспускания или симуляции мочеиспускания на одну из стоек". Его действия признаны несовместимыми с ценностями и честной игрой, которых придерживается ФИФА и ФАЗ.

В связи с этим тренера отстранили до конца сезона.

Стоит отметить, что ритуал Чилеша не помог его команде - "Рейнджерс" проиграли команде "Призон Леопардс" со счетом 0:2.

The Football Association of Zambia (FAZ) has suspended Forest Rangers Football Club goalkeeping coach Charles Chileshe for unsporting conduct during a FAZ/MTN Super Division Week 13 fixture between Prison Leopards and Forest Rangers at President stadium in Kabwe on Saturday. pic.twitter.com/8F1i5S5hIi — #Mr-Zambian-Football (@Mubajnr) January 18, 2021

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Автор: Антон Дударь