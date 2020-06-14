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Украинская Премьер-лига: результаты 26-го тура, таблица

21:59, 14 июня 2020
Футбол
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Динамо вышло на чистое второе место в УПЛ / фото facebook.com/fcdynamoua

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Все игры уже привычно проходили без зрителей. При этом матч "Карпаты" - "Днепр-1", который должен был состояться в этом туре, был отложен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Центральным поединком тура стало противостояние луганской "Зари" и киевского "Динамо". Подопечные Алексея Михайличенко одержали волевую победу со счетом 3:1 и вышли на чистое второе место в УПЛ. Кроме того, "Шахтер" обыграл "Колос" и находится в одной победе от досрочного чемпионства.

Результаты матчей

"Мариуполь" - "Ворскла" - 1:1 

Голы: Топалов, 74 - Якубу, 59

"Олимпик" - "Львов" - 2:0 

Голы: Тейшейра, 54, 84

"Заря" - "Динамо" - 1:3 

Голы: Юрченко, 54 (пенальти) - Буяльский, 71, де Пена, 75, Цыганков, 90

"Колос" - "Шахтер" - 0:1 

Гол: Мораес, 49

"Александрия" - "Десна" - 1:5 

Голы: Третьяков, 46 - Филиппов, 29, 79 (пенальти), Калитвинцев, 45, Гитченко, 57, Тотовицкий, 90+7

Турнирная таблица

upl.ua

УНИАН ранее сообщал о том, что футболисты "Шахтера" поддержали партнера по команде, получившего тяжелую травму.

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