Награда досталась представителям луганской "Зари" и "Ингульца"

Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кочергин признан лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги в ноябре, а лучшим тренером месяца стал наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко.

Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

По итогам голосования болельщиков за лучшего футболиста месяца Кочергин набрал 34% голосов. Он опередил представителя "Ворсклы" Сергея Яворского (29%), форварда "Динамо" Беньямина Вербича (16%) и других игроков.

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В ноябре Кочергин провел за "Зарю" три матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Лавриненко в опросе на лучшего тренера получил 50% голосов. Он обошел Юрия Максимова (38%), Руслана Костышина (7%) и Владимира Шарана (5%).

В ноябре "Ингулец" под руководством Лавриненко одержал историческую первую победу клуба в УПЛ. Также команда два раза сыграла вничью и один раз проиграла.

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Автор: Антон Дударь