Валерий Федорчук - лучший игрок тура / upl.ua
Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук признан лучшим игроком 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.
По итогам голосования все эксперты отдали свои голоса за Федорчука.
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В 13-м туре УПЛ полузащитник оформил дубль и помог "Руху" разгромить "Днепр-1" со счетом 4:1.
В состав экспертного совета УПЛ входят Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Игорь Шуховцев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.
Украинская Премьер-лига: 13-й тур
- В первом матче тура "Олимпик" и "Львов" подели очки.
- "Ворскла" расписала боевую ничью с "Минаем".
- "Динамо" потеряло очки в матче против "Колоса". В игре было два пенальти и два удаления.
- "Рух" разгромил "Днепр-1" и покинул последнее место в таблице УПЛ.
- Матч "Ингулец" - "Шахтер" был отменен из-за плохого состояния поля.
- "Десна" завершила год победой над "Мариуполем".
- "Заря" обыграла "Александрию" в матче с двумя удалениями.
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