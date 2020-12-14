Экспертный совет чемпионата Украины признал лучшим представителя "Руха".

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук признан лучшим игроком 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

По итогам голосования все эксперты отдали свои голоса за Федорчука.

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В 13-м туре УПЛ полузащитник оформил дубль и помог "Руху" разгромить "Днепр-1" со счетом 4:1.

В состав экспертного совета УПЛ входят Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Игорь Шуховцев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

Украинская Премьер-лига: 13-й тур

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Автор: Антон Дударь