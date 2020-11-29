Динамо выиграло у Ворсклы / фото Динамо Киев
С 27 по 29 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Украины по футболу.
Результаты матчей
ПФК "Львов" - "Мариуполь" - 1:3
Голы: Михоуби, 73 - Сикан, 12, Мишнев, 34, Кулаков, 60
"Александрия" - "Рух" - 0:0
"Днепр-1" - "Шахтер" - 0:1
Гол: Тете, 88
"Динамо" - "Ворскла" - 2:0
Голы: Цыганков, 14, Вербич, 36
"Минай" - "Заря" - 0:3
Голы: Кочергин, 53, Иванисеня, 58, Гладкий, 60
"Колос" - "Десна" - 1:1
Голы: Лысенко, 12 (с пенальти) - Будковский, 27 (с пенальти)
"Ингулец" - "Олимпик" - 2:1
Голы: Сичинава, 17, Бартулович, 54 - Шахаб, 90+4 (с пенальти)
Турнирная таблица
upl.ua
Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали
- Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Олимпика" Шахаб Захеди, на счету которого 6 голов.
- Матчи "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены из-за коронавируса.
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