Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил тот факт, что действующий чемпион Германии договорился о трансфере центрального защитника "РБ Лейпцига" Дайо Упамекано.
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо у себя в Twitter.
"Я могу подтвердить, что переговоры завершены. Мы очень рады этому факту. Контракт Упамекано? Он будет игроком клуба следующие пять лет", - заявил Салихамиджич.
Действующий обладатель кубка Лиги чемпионов пополнит бюджет "РБ Лейпцига" на 42 миллиона евро. Это клаусула Упамекано. Француз присоединится к "Баварии" летом.
Заметим, что Упамекано является самым дорогим центральным защитником Бундеслиги. Согласно Transfermarkt его стоимость составляет 60 миллионов евро. 22-летний игрок провел 3 поединка за национальную сборную Франции. А также был чемпионом Европы U-17 в составе "Ле Блю".
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