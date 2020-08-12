Бразильский легионер Шахтера установил рекорд Лиги Европы
09:23, 12 августа 2020Футбол
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Тайсон вписал свое имя в историю турнира.
Тайсон забил второй гол Шахтера в матче / фото REUTERS
Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон стал первым футболистом в истории Лиги Европы, которому удалось отметиться забитыми голами в семи разных сезонах турнира.
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Об этом сообщает Twitter Gracenote Live.
Свой первый гол в розыгрыше Лиги Европы 2019-2020 Тайсон забил в ворота "Базеля" в рамках 1/4 финала.
В шести разных розыгрышах Лиги Европы голы забивали Александр Ляказетт, Джеремейн Ленс и Ари.
Данная статистика ведется с сезона 2009-2010, когда был изменен формат турнира.
- Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. В Лиге Европы он также забивал за харьковский "Металлист.
- В розыгрыше Лиги Европы 2019-2020 на счету Тайсона 1 гол и 1 голевая передача в пяти матчах.
- В четвертьфинале Лиги Европы "Шахтер" разгромил "Базель" со счетом 4:1.
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