Суркис озвучил бюджет Динамо и рассказал о зарплатах футболистов

Президент "Динамо" заявил, что в клубе никто из футболистов не получает миллион долларов в год.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал годовой бюджет клуба, рассказал о дотациях со стороны акционеров, а также уровне зарплат в команде.

"Бюджет "Динамо" в последние годы порядка 30-35 миллионов долларов. Примерно взять разные спонсорские контракты, призовые за участие в Лиге Европы, не берем продажу футболистов. Думаю, акционерам клуб обходится где-то миллионов в 15-20 каждый год в сегодняшних реалиях. Да, дотации. А были моменты, когда бюджет клуба был 60 миллионов...", - сказал Суркис в интервью "ТаТоТаке" на YouTube

Он подчеркнул, что "Динамо" помогает его старший брат Григорий.

"Принимает ли Григорий Суркис участие в дотациях? Да. Он несет бремя и финансовой ответственности тоже. Не существенно, но принимает. Когда мне не хватает - он одалживает".

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По словам, Суркиса зарплаты футболистов "Динамо" - меньше миллиона долларов:

"Я не могу сказать, что у нас какие-то зарплаты заоблачные. Мне смешно, когда пишут, что Цыганков получает два миллиона. Это не соответствует действительности. Ребята получают нормальную зарплату, но они знают, что, например, попадание в Лигу чемпионов принесет им большой бонус. Хотите зарабатывать чуть меньше - играйте в Лиге Европы. Сегодня в "Динамо" никто даже миллион долларов в год не зарабатывает".

Президент киевского клуба заявил, что самым высокооплачиваемым игроком команды является Сергей Сидорчук: "Он это своей работой доказал".

УНИАН также сообщал о том, что Суркис назвал задачи, прописанные в контракте Алексея Михайличенко.

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