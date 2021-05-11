Скандальный пенальти был назначен в матче плей-офф третьего дивизиона Румынии между "Улму" и возрожденной легендарной командой "Стяуа".
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В начале второго тайма нападающий "Стяуа" ворвался в штрафную, хотел обыграть соперника, но запутался в собственных ногах и рухнул на газон.
Оппонент даже не касался его, однако это не помешало арбитру назначить пенальти.
"Стяуа" удалось реализовать пенальти и укрепить свое преимущество в счете - 2:0.
Видео в Twitter опубликовал журналист Эмануэль Рошу.
Romanian refs are atrocious. Just look what happened in Steaua's game today. Shocking. pic.twitter.com/guxfSMp011— Emanuel Roşu (@Emishor) May 8, 2021
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