Скандальный эпизод произошел в матче с участием "Стяуа".

Скандальный пенальти был назначен в матче плей-офф третьего дивизиона Румынии между "Улму" и возрожденной легендарной командой "Стяуа".

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В начале второго тайма нападающий "Стяуа" ворвался в штрафную, хотел обыграть соперника, но запутался в собственных ногах и рухнул на газон.

Оппонент даже не касался его, однако это не помешало арбитру назначить пенальти.

"Стяуа" удалось реализовать пенальти и укрепить свое преимущество в счете - 2:0.

Видео в Twitter опубликовал журналист Эмануэль Рошу.

Romanian refs are atrocious. Just look what happened in Steaua's game today. Shocking. pic.twitter.com/guxfSMp011 — Emanuel Roşu (@Emishor) May 8, 2021

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Автор: Антон Дударь