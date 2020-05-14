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Сторонник ИГИЛ планировал устроить теракт на матче Барселона - Реал

19:40, 14 мая 2020
Футбол
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Террорист хотел атаковать Камп Ноу / REUTERS

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Об этом сообщает La Sexta.

Задержание гражданина Марокко состоялось 8 мая, однако тогда подробности его планов не уточнялись. Теперь стало известно, что мужчина планировал организовать теракт на стадионе "Камп Ноу" во время матча "Барселона" - "Реал".

Джихадист рассматривал разные варианты, но именно Эль-Класико держал в приоритете. Для доставки бомбы он планировал использовать беспилотник.

Планам задержанного помешал коронавирус - из-за пандемии футбольный чемпионат Испании был остановлен. За мужчиной следили несколько лет, однако лишь в последние месяцы он подтвердил подозрения, когда начал открыто демонстрировать приверженность к террористическим группировкам и ненависть к Западу в соцсетях.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" возобновила тренировки после длительной паузы.

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