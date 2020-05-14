Сторонник ИГИЛ планировал устроить теракт на матче Барселона - Реал

Потенциальный террорист был задержан в Каталонии.

В Барселоне был задержан сторонник ИГИЛ, который планировал организовать террористический акт на футбольном матче.

Читайте такжеРеал провел первую тренировку после карантина (фото, видео)

Об этом сообщает La Sexta.

Задержание гражданина Марокко состоялось 8 мая, однако тогда подробности его планов не уточнялись. Теперь стало известно, что мужчина планировал организовать теракт на стадионе "Камп Ноу" во время матча "Барселона" - "Реал".

Джихадист рассматривал разные варианты, но именно Эль-Класико держал в приоритете. Для доставки бомбы он планировал использовать беспилотник.

Планам задержанного помешал коронавирус - из-за пандемии футбольный чемпионат Испании был остановлен. За мужчиной следили несколько лет, однако лишь в последние месяцы он подтвердил подозрения, когда начал открыто демонстрировать приверженность к террористическим группировкам и ненависть к Западу в соцсетях.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" возобновила тренировки после длительной паузы.