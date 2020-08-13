Назван лучший гол сезона в Английской Премьер-лиге (видео)
15:44, 13 августа 2020Футбол
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Автором самого эффектного гола в чемпионате Англии стал футболист "Тоттенхэма"
Сон Хын Мин забил 11 голов в 30 матчах АПЛ в сезоне / фото REUTERS
Гол корейского нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина признан лучшим по итогам сезона 2019-2020 в чемпионате Англии.
Об этом сообщается в официальном аккаунте АПЛ в Instagram.
Свой эффектный гол Сон Хын Мин забил в матче против "Бернли". Футболист "Тоттенхэма" подхватил мяч на своей половине поля и промчался с ним к воротам соперника. Кореец прошел ряд соперников, после чего переиграл голкипера.
Напомним, чемпионом Англии по итогам сезона 2019-2020 впервые за 30 лет стал "Ливерпуль". "Тоттенхэм" в итоговой таблице АПЛ финишировал на шестом месте.
Ранее также сообщалось о том, что автором лучшего гола английского "Вест Хэма" в сезоне был признан Андрей Ярмоленко.
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