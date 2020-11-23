Наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал оценку ситуации с отменой матча Лиги наций против Швейцарии и назвал лучшее решение этого вопроса.
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Слова специалиста приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".
"Мне сценарий еще не известен. В первую очередь, будут рассматривать наши доводы и они очень сильные. Я думаю, что у нашей стороны есть все, чтобы довести до того, что мы как минимум не достойны технического поражения.
Я вообще считаю, что правильный исход должна решить переигровка. Мы должны сыграть этот матч и выяснить между нами, кто сильнее и должен остаться в высшем дивизионе", - сказал Шевченко.
Тренер добавил, что ситуация с положительными тестами Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова не должна была иметь решающую роль, так как оба игрока "Шахтера" переболели ранее:
"Я немного изучил инцидент с повторными положительными тестами Мораеса и Кривцова. У людей, которые переболели, еще может оставаться вирус, но он уже мертв. Они не могут никого инфицировать, но тест показывает этот вирус. Поэтому такие тесты называют фальшивопозитивными. Но об этом говорили только на следующий день. В день игры информация была предоставлена по-другому".
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Утром 17 ноября были получены результаты новых тестов - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- В УЕФА заявили, что сборная Украины не сможет выставить другой состав для проведения матча.
- Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА. По словам украинской стороны, существует три варианта: перенос матча на более поздний срок, техническое поражение для одной из команд, если УЕФА посчитает ее виновной в срыве игры, или же проведение жеребьевки, которая определит результат матча (1:0, 0:0 или 0:1). В Швейцарии заявили, что перенос матча на 2021 год невозможен.
- Стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча.
- Андрей Шевченко дал свои комментарии касательно отмены игры.
- Матч Швейцария - Украина является решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3.
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