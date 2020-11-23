Главный тренер сборной Украины рассчитывает на переигровку.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал оценку ситуации с отменой матча Лиги наций против Швейцарии и назвал лучшее решение этого вопроса.

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Слова специалиста приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Мне сценарий еще не известен. В первую очередь, будут рассматривать наши доводы и они очень сильные. Я думаю, что у нашей стороны есть все, чтобы довести до того, что мы как минимум не достойны технического поражения.

Я вообще считаю, что правильный исход должна решить переигровка. Мы должны сыграть этот матч и выяснить между нами, кто сильнее и должен остаться в высшем дивизионе", - сказал Шевченко.

Тренер добавил, что ситуация с положительными тестами Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова не должна была иметь решающую роль, так как оба игрока "Шахтера" переболели ранее:

"Я немного изучил инцидент с повторными положительными тестами Мораеса и Кривцова. У людей, которые переболели, еще может оставаться вирус, но он уже мертв. Они не могут никого инфицировать, но тест показывает этот вирус. Поэтому такие тесты называют фальшивопозитивными. Но об этом говорили только на следующий день. В день игры информация была предоставлена по-другому".

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

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Автор: Данил Слесь