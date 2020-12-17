УАФ наказала "Ингулец" за то, что клуб не сумел подготовить поле.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес вердикт по отмененному матчу 13-го тура УПЛ "Ингулец" - "Шахтер".

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

УАФ присудила "Ингульцу" техническое поражение со счетом 0:3, а "Шахтеру" - соответственно победу в матче.

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Отмечается, что КДК установил вину "Ингульца" в том, что не была обеспечена надлежащая подготовка футбольного поля к матчу.

Также "Ингулец" должен заплатить штраф в размере 50 тысяч гривен.

Отмена матча "Ингулец" - "Шахтер": что нужно знать

Поединок 13-го тура должен был состояться 13 декабря на стадионе "Зирка" в Кропивницком.

За несколько часов до игры делегат матча после совещания с арбитрами отменил игру из-за неготовности поля. На стадионе не был включен подогрев, из-за чего газон обледенел. Со слов арбитра, "бутсы не входили в землю и было очень скользко".

"Ингулец" попросил "Шахтер" перенести матч на весну, но "горняки" отказались.

Таким образом, "Шахтер" набрал 29 очков по итогам 13 туров и на 1 очко отстает от "Динамо" в таблице. "Ингулец" (11 очков) идет десятым.

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Автор: Антон Дударь