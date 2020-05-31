"Определяющей станет мысль": бывшие футболисты Динамо и Шахтера сделали прогноз на предстоящее дерби

Анатолий Демьяненко и Сергей Ященко не знают, в каком состоянии будут футболисты после карантина.

Бывший футболист и тренер "Динамо" Анатолий Демьяненко и легенда "Шахтера" Сергей Ященко поделились ожиданиями от предстоящего всеукраинского дерби.

УНИАН будет вести онлай-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Читайте такжеВсеукраинское дерби в новых реалиях: анонс матча Шахтер - Динамо

Экспертов цитирует Zbirna.com.

"Жаль, что такой матч пройдет без зрителей. Учитывая принципиальность поединка, неважно, где он состоится, поэтому не вижу ничего страшного для "Шахтера", если он примет "Динамо" в Киеве, на НСК "Олимпийский". Ситуация с подготовкой команд сейчас нестандартная, и результаты спаррингов ни о чем не говорят. В контрольных встречах динамовцам и "горнякам" было важно восстановить чувство партнера.

Без Цыганкова, который, скорее всего, не сыграет против "Шахтера", у "Динамо" меньше шансов добыть очки в этом матче. Подстегнуть киевлян способна разве что только "Заря". Учитывая остроту борьбы за второе место, "Динамо" придется играть только на победу. Поэтому трудно предсказать итог. Мне кажется, все может завершиться боевой ничьей", - заявил Демьяненко, предсказывая счет 1:1.

Ященко, в свою очередь, спрогнозировал минимальную победу "горняков" со счетом 2:1 и объяснил свою позицию:

"Необходимых сборов после карантина ни "Шахтер", ни "Динамо", не прошли. И в каком состоянии мы их увидим, непонятно. В такой ситуации, думаю, важной и определяющей станет мысль в игре, умение быстро адаптироваться к непривычному состоянию. Судьбу матчей будет решать мастерство отдельных исполнителей.

"Динамо" часто нивелировало превосходство "Шахтера" за счет командной игры. Нынче с этим будет сложнее. Но, чтобы киевляне напрочь утратили игровые связи, я в такое не верю. Клубам УПЛ для восстановления тонуса много времени не нужно. У "Шахтера", как мне кажется, в целом больше уверенности в своих силах, поэтому поставлю на минимальную победу "горняков".

Стартовый свисток на "Олимпийском" прозвучит в 17.00. Это будет первая официальная игра для обеих команд после выхода из карантина.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболисты "Шахтера" и "Динамо" сдали тесты на коронавирус перед всеукраинским дерби.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram