Второй подряд дубль Марлоса принес Шахтеру победу над Десной

"Горняки" одержали победу в 25-м туре чемпионата Украины.

В рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" на "Олимпийском" принимал "Десну". Встреча завершилась победой "горняков".

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте - Фернандо замкнул подачу Додо с фланга. В дальнейшем дублем у "горняков" отметился Марлос. Сперва он обыграл соперника в штрафной и точно пробил в дальний угол, а затем завершил контратаку "Шахтера".

Украинский бразилец оформил дубль уже во втором матче подряд. Он мог забить больше, но за минуту до своего первого гола не реализовал пенальти.

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Между голами Марлоса у "Десны" с пенальти отличился Денис Фаворов. А в концовке встречи Филипп Будковский воспользовался ошибкой Александра Пихаленка и сократил отставание до минимального.

"Шахтер" набрал 65 очков и продолжает уверенно лидировать в УПЛ. У "Десны" - 46 очков и четвертая позиция.

"Шахтер" - "Десна" - 3:2

Голы: Фернандо, 4, Марлос, 25, 51 - Фаворов, 32 (пен.), Будковский, 88

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Пихаленок, 74), Марлос (Соломон, 74), Маркос Антонио, Алан Патрик (Коноплянка, 59), Тайсон (Тете, 74), Фернандо (Мораес, 79).

"Десна": Паст, Фаворов, Тамм (Картушов, 66), Имереков, Мостовой, Огиря, Калитвинцев, Тотовицкий (Гитченко 46), Домбровский (Ермаков, 74), Кузик (Будковский, 74), Филиппов (Хлебас, 86).

Предупреждения: Матвиенко, Маркос Антонио — Домбровский, Будковский

Незабитый пенальти: Марлос, 24

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Марлоса признали лучшим игроком 24-го тура УПЛ.

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