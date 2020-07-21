"Не побоялся бы": тренер Зари Скрипник прокомментировал возможное назначение в Динамо

Специалист уверен, что справится с работой на таком уровне.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник после окончания сезона в УПЛ прокомментировал информацию о том, что может стать следующим наставником киевского "Динамо".

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Специалист прокомментировал свое будущее для YouTube-шоу "ТаТоТаке" еще до отставки главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко.

"У меня нет ни одного конкретного предложения. Это единственное, что я могу сказать. Вероятность, что я останусь (в "Заре" - прим.), очень высокая. Если со мной не прервут контракт, он будет действовать дальше.

"Динамо"? Могу сказать, что я бы не побоялся. Всегда есть слухи, рассказывают. Там такое давление, нужно быть чемпионом мира, чтобы там тренировать. Я не хочу сравнивать Бундеслигу и это.

Но те два года в Бундеслиге, когда ты, как под увеличительным стеклом, на корабле "Титаник", который называется "Вердер", капитан, тянешь его... Я там такой опыт приобрел, у меня кожа уже такая толстая. Не думаю, что мне это будет страшно, что я буду переживать", - заявил Скрипник.

Алексей Михайличенко со своими помощниками был уволен после того, как "Динамо" в последнем туре сезона УПЛ уступило "Колосу" со счетом 0:2. Киевляне при этом остались на втором месте и в следующем сезоне выступят в квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали о том, что "Динамо" сделало предложение Сергею Реброву.

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