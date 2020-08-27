Главный тренер сборной Украины объяснил, почему вызвал в команду большое количество молодых игроков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что рассматривает Лигу наций 2020-2021 как часть подготовки к Евро-2020 и квалификации на чемпионат мира, в ходе которой можно проверить игроков.

Слова Шевченко приводит официальный сайт УАФ.

"Мы рассматриваем Лигу наций как очень важный турнир. Для многих игроков открывается возможность побороться за место в основном составе. После Лиги наций начинается квалификация чемпионата мира, поэтому в этом турнире мы сможем поэкспериментировать, дать возможность молодым исполнителям проявить себя. Возможно, кто-то из них поможет нам на Евро или в квалификации чемпионата мира. Поэтому мы создаем такую ​​конкуренцию, поэтому вызвали такое количество молодых игроков", - сказал Шевченко.

Также главный тренер украинской сборной подчеркнул важность попадания команды в Лигу А, где она может сыграть с топ-сборными:

"У каждой сборной будут свои задачи в этом турнире, команды будут противостоять равным по классу соперникам. Мы заслужили право быть представленными в Лиге А, среди лучших сборных. В товарищеских матчах мы фактически не имели возможности играть с ними".

Шевченко также объяснил, почему легионеры из Бельгии и Андрей Ярмоленко присоединятся к команде позже.

"Они не могли бы приехать раньше, чемпионаты в Европе стартуют в разные сроки. Считаю, было правильным оставить Ярмоленко в клубе, он получит там игровую практику. Эти футболисты прибудут во второй части сбора, когда пойдет уже непосредственная подготовка к матчам".

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Сборная Украины в Лиге наций: детали

Сборная Украины дебютирует в Лиге А, в которую повысилась по результатам первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2018/19. Соперниками нашей сборной по группе будут Испания, Германия и Швейцария.

Команда Андрея Шевченко 3 сентября во Львове будет принимать Швейцарию, а 6 сентября сыграет на выезде с Испанией.

Ранее был опубликован полный календарь украинской сборной в Лиге наций.

Уже известно, в каких городах сборная Украины проведет свои домашние матчи в Лиге наций.

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Автор: Антон Дударь