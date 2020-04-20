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Шесть футболистов - на выход: Реал планирует устроить серьезную чистку состава в летнее межсезонье

17:06, 20 апреля 2020
Футбол
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Гарет Бэйл / REUTERS

Об этом сообщает AS.

Источник отмечает, что летнее межсезонье пройдет для "Реала" под девизом "Продай, прежде чем купить". Это связано с тем, что, кроме 25 игроков "сливочных", которые есть в распоряжении Зинедина Зидана, еще 11 футболистов вернутся в клуб из аренды.

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Ожидается, что "Реал" планирует продать шестерых игроков из состава "Реала" в сезоне 2019-2020.

В первую очередь, речь идет о трансферах звездных футболистов Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса. Кроме того, на трансфер будут выставлены полузащитник Лукас Васкес и нападающий Мариано Диас. Также в списке потенциальных продаж защитники Начо Фернандес и Альваро Одриосола.

Продажа этих футболистов может принести "Реалу" около 120 миллионов евро - чуть больше половины из них за счет трансферов Бэйла и Родригеса, которые оцениваются порталом Transfermarkt в 32 миллиона евро каждый.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Андрей Лунин может стать вторым вратарем "Реала" в следующем сезоне.

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