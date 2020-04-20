Шесть футболистов - на выход: Реал планирует устроить серьезную чистку состава в летнее межсезонье

Мадридский топ-клуб планирует избавиться в том числе от Гарета Бэйла.

Мадридский "Реал" планирует продать ряд футболистов во время ближайшего трансферного окна.

Об этом сообщает AS.

Источник отмечает, что летнее межсезонье пройдет для "Реала" под девизом "Продай, прежде чем купить". Это связано с тем, что, кроме 25 игроков "сливочных", которые есть в распоряжении Зинедина Зидана, еще 11 футболистов вернутся в клуб из аренды.

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Ожидается, что "Реал" планирует продать шестерых игроков из состава "Реала" в сезоне 2019-2020.

В первую очередь, речь идет о трансферах звездных футболистов Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса. Кроме того, на трансфер будут выставлены полузащитник Лукас Васкес и нападающий Мариано Диас. Также в списке потенциальных продаж защитники Начо Фернандес и Альваро Одриосола.

Продажа этих футболистов может принести "Реалу" около 120 миллионов евро - чуть больше половины из них за счет трансферов Бэйла и Родригеса, которые оцениваются порталом Transfermarkt в 32 миллиона евро каждый.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Андрей Лунин может стать вторым вратарем "Реала" в следующем сезоне.